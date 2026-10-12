У ЄС створили програму грантів для проєктів у сфері оборони, у тому числі й для України

У Євросоюзі створили нову Програму гнучких та швидких інновацій у сфері оборони (AGILE), до участі в якій допускаються компанії з України.

Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європейської комісії.

Новий інструмент фінансування на суму 115 млн євро надаватиме цільову підтримку малим та середнім підприємствам для розробки інноваційних оборонних рішень та сприяння їх впровадженню.

"Програма діятиме з безпрецедентно коротким терміном надання гранту – всього чотири місяці, а термін впровадження технологій у збройні сили становитиме від 1 до 3 років. Вона підтримуватиме від 20 до 30 проєктів, забезпечуючи фінансування до 100% усіх витрат, що відповідають критеріям", – йдеться у повідомленні.

Робоча програма охоплюватиме два основні види діяльності: розробку революційних оборонних продуктів і технологій та виведення їх на ринок.

Програму AGILE ухвалили менш ніж за сім місяців після того, як у березні 2026 року Європейська комісія подала свою пропозицію.

"Російська війна в Україні продемонструвала, що успіх на полі бою залежить від нових технологій – від дронів і автономних систем до штучного інтелекту. Зараз на випробуванні перебуває здатність Європи розробляти, тестувати та впроваджувати нові технології й економічно ефективні рішення за тижні чи місяці, а не за роки", – заявили у Єврокомісії.

Очікується, що програма AGILE почне повноцінно функціонувати на початку 2027 року. До участі допускаються підприємці з України та Європейської асоціації вільної торгівлі (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія).

Нагадаємо, до кінця жовтня Єврокомісія планує оприлюднити окрему Стратегію безпеки, яка має доповнити статтю 4 Договору НАТО.

Раніше повідомляли, що Європейська комісія планує виділити близько 20 млрд євро невикористаних кредитів для оголошення конкурсу оборонних проєктів для ЄС та України.

Також Єврокомісія виділяє 325 млн євро на підтримку створення та впровадження п’яти європейських оборонних проєктів спільного інтересу (EDPCI), у чотирьох з них бере участь Україна.