"Нам есть чему поучиться у Украины": НАТО углубляет сотрудничество с Киевом в сфере инноваций
Программа НАТО по ускорению инноваций в сфере обороны для Северной Атлантики (DIANA) и Украина подписали меморандум о взаимопонимании в сфере совместной разработки и испытания технологий, а также в целях углубления сотрудничества между Украиной и инновационными экосистемами НАТО.
Об этом говорится на сайте НАТО, сообщает "Европейская правда".
Это соглашение, подписанное в штаб-квартире НАТО 29 октября, является первым между программой DIANA и партнером НАТО.
"Украина создала исключительную инновационную экосистему, сталкиваясь с реалиями современного конфликта, быстро тестируя, адаптируя и совершенствуя технологии в самых сложных условиях, вызванных агрессивной войной России. DIANA предлагает отлаженный механизм, объединяющий инноваторов с экспертными знаниями и инфраструктурой НАТО в сфере обороны и безопасности", – говорится в сообщении.
Меморандум поможет украинским инноваторам ориентироваться в требованиях НАТО и изучать возможности испытаний. Для НАТО более тесное сотрудничество может расширить круг инновационных поставщиков и технологий, способствующих безопасности Альянса.
"Этот меморандум о взаимопонимании – лишь начало. Двери открываются. Теперь наша задача – вместе пройти через них. Нам есть чему поучиться у Украины", – отметила и.о. управляющего директора DIANA Джоти Хирани-Драйвер.
Ранее в Евросоюзе создали новую программу гибких и быстрых инноваций в сфере обороны (AGILE), к участию в которой допускаются компании из Украины.
А украинская и нидерландская оборонные отрасли приступили к работе над совместным проектом в области противовоздушной обороны.