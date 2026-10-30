"Нам есть чему поучиться у Украины": НАТО углубляет сотрудничество с Киевом в сфере инноваций

Программа НАТО по ускорению инноваций в сфере обороны для Северной Атлантики (DIANA) и Украина подписали меморандум о взаимопонимании в сфере совместной разработки и испытания технологий, а также в целях углубления сотрудничества между Украиной и инновационными экосистемами НАТО.

Об этом говорится на сайте НАТО, сообщает "Европейская правда".

Это соглашение, подписанное в штаб-квартире НАТО 29 октября, является первым между программой DIANA и партнером НАТО.

"Украина создала исключительную инновационную экосистему, сталкиваясь с реалиями современного конфликта, быстро тестируя, адаптируя и совершенствуя технологии в самых сложных условиях, вызванных агрессивной войной России. DIANA предлагает отлаженный механизм, объединяющий инноваторов с экспертными знаниями и инфраструктурой НАТО в сфере обороны и безопасности", – говорится в сообщении.

Меморандум поможет украинским инноваторам ориентироваться в требованиях НАТО и изучать возможности испытаний. Для НАТО более тесное сотрудничество может расширить круг инновационных поставщиков и технологий, способствующих безопасности Альянса.

"Этот меморандум о взаимопонимании – лишь начало. Двери открываются. Теперь наша задача – вместе пройти через них. Нам есть чему поучиться у Украины", – отметила и.о. управляющего директора DIANA Джоти Хирани-Драйвер.

Ранее в Евросоюзе создали новую программу гибких и быстрых инноваций в сфере обороны (AGILE), к участию в которой допускаются компании из Украины.

А украинская и нидерландская оборонные отрасли приступили к работе над совместным проектом в области противовоздушной обороны.