У затриманого в Польщі росіянина вилучили 250 тисяч фото, його арештували на 3 місяці

Поліція у польській Свідниці вилучила 250 тисяч фотографій у громадянина Росії, затриманого за підозрою у шпигунстві.

Про це повідомила у п’ятницю речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Кароліна Галецька, передає "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Нижньосілезька поліція повідомила в п’ятницю, що суд ухвалив рішення про тримісячний арешт 55-річного громадянина Росії, затриманого у Свідниці.

Поліцейські встановили, що громадянин Росії приїхав до Польщі у службових справах. Аналізуючи матеріали, зібрані на носіях інформації, що належали чоловікові, правоохоронці виявили сотні тисяч файлів подібної тематики, які становили фотодокументацію різних місць та важливих об’єктів транспортної інфраструктури – не лише на території Польщі.

На фотографіях були, зокрема, об’єкти важливої залізничної та транспортної інфраструктури, у тому числі ті, що визначені як критично важливі.

Кароліна Галецька під час п’ятничного брифінгу для преси уточнила, що поліція у Свідниці вилучила 250 тисяч фотографій. Вона додала, однак, що "решта фотографій та інформації знаходяться на інших носіях".

Вона зазначила, що прокуратура в ході розслідування аналізуватиме ці матеріали, щоб з’ясувати, на чиє замовлення вони були зроблені та скільки саме фотографій. Вона додала, що прокуратура також з’ясовуватиме, чи документація, яку мав громадянин Росії, вже була передана до іноземної держави та в яких країнах були зроблені фотографії.

Речниця МВС також повідомила, що під час допиту чоловік не зміг однозначно сказати, що він робить на території Польщі, чому перебуває тут і чи працює на території країни. Вона зазначила, що "ці пояснення були непослідовними та нелогічними".

На запитання, чи сказав чоловік, чому він робив фотографії та навіщо вони йому були потрібні, вона підкреслила, що "чоловік не зміг логічно відповісти на конкретні запитання, поставлені співробітниками поліції".

Справу прокоментував міністр-координатор спецслужб Томаш Семоняк. "З’явився росіянин, хоча досі російські служби уникали відправлення громадян Росії на передову, усвідомлюючи, що це дуже складно як з точки зору іміджу, так і з огляду на подальше затримання таких осіб", – сказав він.

Як повідомлялося, чоловіка затримали, коли він фотографував потяги, які проїжджали повз, а також залізничну інфраструктуру міста.

Нагадаємо, 22 жовтня Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини затримало громадянина України Вадима Й. за підозрою у шпигунстві на користь російської розвідки; підозрюваний збирав інформацію про військові об’єкти НАТО.