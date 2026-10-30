У задержанного в Польше россиянина изъяли 250 тысяч фотографий, его арестовали на 3 месяца

Полиция в польском городе Свиднице изъяла 250 тысяч фотографий у гражданина России, задержанного по подозрению в шпионаже.

Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Польши Каролина Галецкая, передает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Нижнесилезская полиция сообщила в пятницу, что суд принял решение о трехмесячном аресте 55-летнего гражданина России, задержанного в Свиднице.

Полицейские установили, что гражданин России приехал в Польшу по служебным делам. Анализируя материалы, собранные на носителях информации, принадлежавших мужчине, правоохранители обнаружили сотни тысяч файлов подобной тематики, представляющих собой фотодокументацию различных мест и важных объектов транспортной инфраструктуры – не только на территории Польши.

На фотографиях были, в частности, объекты важной железнодорожной и транспортной инфраструктуры, в том числе те, которые определены как критически важные.

Каролина Галецкая во время пятничного брифинга для прессы уточнила, что полиция в Свиднице изъяла 250 тысяч фотографий. Она добавила, однако, что "остальные фотографии и информация находятся на других носителях".

Она отметила, что прокуратура в ходе расследования будет анализировать эти материалы, чтобы выяснить, по чьему заказу они были сделаны и сколько именно фотографий. Она добавила, что прокуратура также будет выяснять, была ли документация, которая находилась у гражданина России, уже передана иностранному государству и в каких странах были сделаны фотографии.

Пресс-секретарь МВД также сообщила, что во время допроса мужчина не смог однозначно сказать, чем он занимается на территории Польши, почему находится здесь и работает ли он на территории страны. Она отметила, что "эти объяснения были непоследовательными и нелогичными".

На вопрос, сказал ли мужчина, почему он делал фотографии и зачем они ему были нужны, она подчеркнула, что "мужчина не смог логично ответить на конкретные вопросы, заданные сотрудниками полиции".

Дело прокомментировал министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк. "Появился россиянин, хотя до сих пор российские службы избегали отправки граждан России на передовую, осознавая, что это очень сложно как с точки зрения имиджа, так и с учетом последующего задержания таких лиц", – сказал он.

Как сообщалось, мужчину задержали, когда он фотографировал проезжающие мимо поезда, а также железнодорожную инфраструктуру города.

Напомним, 22 октября Федеральное управление уголовной полиции Германии задержало гражданина Украины Вадима Й. по подозрению в шпионаже в пользу российской разведки; подозреваемый собирал информацию о военных объектах НАТО.