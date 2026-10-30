Електропередача між Швецією та Литвою була перервана

Передача електроенергії підводним кабелем NordBalt між Швецією та Литвою була перервана.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив оператор мережі Litgrid литовській державній телерадіокомпанії LRT.

З'єднання було втрачено у п'ятницю вдень через несправність.

За даними Litgrid, несправність сталася на станції на шведській стороні.

Після відключення були запущені резервні системи, і передача електроенергії споживачам у Литві не була перервана, зазначає Litgrid.

Військово-морські сили Литви торік у січні посилили спостереження за підводним електричним кабелем NordBalt між Литвою і Швецією в Балтійському морі.

Цей крок був зроблений після повідомлень шведських ЗМІ про те, що на кабелі Nordbalt між Швецією та Литвою були знайдені пошкодження від якоря.