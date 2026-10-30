Электропередача между Швецией и Литвой была прервана

Передача электроэнергии по подводному кабелю NordBalt между Швецией и Литвой была прервана.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил оператор сети Litgrid литовской государственной телерадиокомпании LRT.

Соединение было потеряно в пятницу днем из-за неисправности.

По данным Litgrid, неисправность произошла на станции на шведской стороне.

После отключения были запущены резервные системы, и передача электроэнергии потребителям в Литве не прервалась, отмечает Litgrid.

Военно-морские силы Литвы в январе прошлого года усилили наблюдение за подводным электрическим кабелем NordBalt между Литвой и Швецией в Балтийском море.

Этот шаг был предпринят после сообщений шведских СМИ о том, что на кабеле NordBalt между Швецией и Литвой были обнаружены повреждения от якоря.