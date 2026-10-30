Посол Польщі у Китаї йде у відставку через конституційну кризу

Посол Польщі у Китаї Якуб Кумох оголосив про свою відставку через події навколо Конституційного трибуналу (аналог Конституційного суду).

Як повідомляє "Європейська правда", про це дипломат заявив на своїй сторінці на порталі Х.

"У зв’язку з подіями в країні я дійшов висновку, що продовження виконання обов’язків посла Республіки Польща для мене більше неможливе. Станом на сьогодні я подав заяву про відставку та просив про своє звільнення", – написав Кумох.

Це рішення підтримали у президентській команді.

"Посол Польщі в Китаї йде у відставку через порушення закону урядом Дональда Туска та жорстокий напад на Конституційний трибунал. Це вияв мужності та відповідальності за польську демократію та імідж Республіки Польща у світі. Посол Кумоч – досвідчений дипломат. У минулому він обіймав посади посла Польщі у Швейцарії та посла Польщі в Туреччині, а також керівника Управління міжнародної політики в Канцелярії президента Польщі", – написав Марцін Пшидач, керівник Управління міжнародної політики президента Республіки Польща.

Нагадаємо, увечорі 30 жовтня стало відомо про відсторонення від посад голови Конституційного трибуналу Богдана Свечковського та його заступника Бартоломея Соханського.

При цьому на сторінці Конституційного трибуналу у мережі Х, навпаки, вказано, що сайт суду захоплено, а голова трибуналу Богдан Свечковський продовжує виконувати свої обов'язки.

Згодом стало відомо, що президент Польщі Кароль Навроцький скасував свій візит до Сенегалу та терміново повернувся у країну через зміну голови Конституційного трибуналу.

Наразі під будиноком Конституційного трибуналу проходить мітинг опозиції. Протестувальники, сережд яких президент партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, виломали ворота і намагаються силю потрапити до будинку суду.

Тим часом міністр юстиції та генеральний прокурор Вальдемар Журек оголосив, що подав до Конституційного трибуналу п’ять заяв про зняття імунітету. Він пояснив, що вони зокрема стосуються виконуючого обов’язки голови Конституційного трибуналу Свечковського та його заступника.

Уряд Дональда Туска прагнув реформувати Суд і призначити нових суддів, проте президент Кароль Навроцький відмовився привести до присяги трьох із шести суддів, призначених парламентом, тоді як голова Богдан Свечковський відмовився дозволити суддям, обраним нинішньою парламентською більшістю, приступити до виконання своїх обов’язків.

Нагадаємо, Генпрокуратура Польщі звернулася до президента Кароля Навроцького з проханням про його допит як свідка в рамках розслідування щодо позбавлення суддів Конституційного суду права виносити рішення.

Деталі читайте у статті: Туск проти "Годзилли": куди заведе Польщу війна за Конституційний суд