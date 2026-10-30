Посол Польши в Китае идет в отставку из-за конституционного кризиса

Посол Польши в Китае Якуб Кумох объявил о своей отставке из-за событий вокруг Конституционного трибунала (аналог Конституционного суда).

Как сообщает Европейская правда, об этом дипломат заявил на своей странице на портале Х..

"В связи с событиями в стране я пришел к выводу, что продолжение выполнения обязанностей посла Республики Польша для меня больше невозможно. По состоянию на сегодняшний день я подал заявление об отставке и просил о своем увольнении", – написал Кумох.

Это решение было поддержано в президентской команде.

"Посол Польши в Китае уходит в отставку из-за нарушения закона правительством Дональда Туска и жестокого нападения на Конституционный трибунал. Это проявление мужества и ответственности за польскую демократию и имидж Республики Польша в мире. Посол Кумоч – опытный дипломат. В прошлом он занимал должности посла Польши в Турции Канцелярии президента Польши", – написал Марцин Пшидач, руководитель Управления международной политики президента Республики Польша.

Напомним, вечером 30 октября стало известно об отстранении от должностей главы Конституционного трибунала Богдана Свечковского и его заместителя Бартоломея Соханского.

При этом на странице Конституционного трибунала в сети Х, напротив, указано, что сайт суда захвачен, а глава трибунала Богдан Свечковский продолжает выполнять свои обязанности.

Впоследствии стало известно, что президент Польши Кароль Навроцкий отменил свой визит в Сенегал и срочно вернулся в страну из-за смены главы Конституционного трибунала.

В настоящее время под зданием Конституционного трибунала проходит митинг оппозиции. Протестующие, среди которых президент партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, выломали ворота и пытаются силой попасть в дом суда.

Между тем, министр юстиции и генеральный прокурор Вальдемар Журек объявил, что подал в Конституционный трибунал пять заявлений о снятии иммунитета. Он пояснил, что они, в частности, касаются исполняющего обязанности председателя Конституционного трибунала Свечковского и его заместителя.

Правительство Дональда Туска стремилось реформировать Суд и назначить новых судей, однако президент Кароль Навроцкий отказался привести к присяге троих из шести судей, назначенных парламентом, в то время как председатель Богдан Свечковский отказался позволить судьям, избранным нынешним парламентским большинством, приступить к исполнению своих обязанностей.

Напомним, Генеральная прокуратура Польши обратилась к президенту Каролю Навроцкому с просьбой о его допросе в качестве свидетеля в рамках расследования по делу о лишении судей Конституционного суда права выносить решения.

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