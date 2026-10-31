Прем’єр Британії відкритий до вибачень за рабство, але проти виплат репарацій

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернхем заявив, що "відкритий" до закликів щодо того, щоб Велика Британія офіційно перепросила за свою роль у работоргівлі, але виключив можливість розгляду питання про фінансові компенсації.

Про це очільник британського уряду написав у своїй статті для The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Бернем, який наступного тижня має взяти участь у саміті глав урядів країн Співдружності (CHOGM) у Карибському басейні, висловив свою особисту "скорботу та жаль" у зв’язку зі стражданнями, спричиненими трансатлантичною работоргівлею, і заявив, що хоче запропонувати "структурований діалог" з тими, хто постраждав від неї.

"Вести ці складні розмови, щоб забезпечити майбутнє Співдружності, – це правильний крок. Крім того, це патріотичний вчинок. Не тільки тому, що це в наших інтересах, а й тому, що Велика Британія, у яку я вірю, – це впевнена в собі, гідна й мужня країна. Ми були світовими лідерами у справі скасування рабства – і сьогодні ми можемо знову проявити лідерство", – пише він.

Він назвав цю торгівлю "жорстоким і варварським порушенням" прав людей, яких "розглядали як власність і змушували працювати до самої смерті".

"Я хочу висловити свою скорботу та жаль у зв’язку з болем і стражданнями багатьох мільйонів людей, а також визнати, що це досі впливає на наш світ", – написав він.

За його словами, Британія пропонує "налагодити структурований діалог із тими, хто постраждав від трансатлантичної работоргівлі".

"Уважне ставлення до закликів щодо офіційних вибачень від імені британської держави стане важливою частиною цього процесу, і я готовий їх розглянути", – додав Бернем.

Дотримуючись політики своїх попередників, він не став розглядати питання про виплату компенсацій.

"Дехто закликає до фінансових компенсацій за работоргівлю. Я не вважаю, що це правильна відповідь. Я не вважаю, що сучасних британців можна притягати до відповідальності за історичні злочини, якими б огидними вони не були, які сталися в іншу епоху за інших законів і в яких вони особисто не брали участі", – переконаний британський прем’єр.

Нагадаємо, у березні король Іспанії Феліпе VI визнав зловживання у колоніальному минулому його країни, що стало рідкісним жестом з боку іспанської корони, яка ніколи не висловлювала офіційних вибачень колишнім колоніям.

У квітні 2024 року президент Португалії припустив, що країна має запропонувати відшкодування колишнім колоніям за політику Лісабону у колоніальну добу.

У 2023 році король Нідерландів перепросив за історичну роль країни у рабстві.