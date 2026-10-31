Премьер Британии готов извиниться за рабство, но против выплаты репараций

Премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм заявил, что "готов" прислушаться к призывам о том, чтобы Великобритания официально извинилась за свою роль в работорговле, но исключил возможность рассмотрения вопроса о финансовых компенсациях.

Об этом глава британского правительства написал в своей статье для The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Бернхэм, который на следующей неделе должен принять участие в саммите глав правительств стран Содружества (CHOGM) в Карибском бассейне, выразил свою личную "скорбь и сожаление" в связи со страданиями, вызванными трансатлантической работорговлей, и заявил, что хочет предложить "структурированный диалог" с теми, кто пострадал от неё.

"Вести эти сложные переговоры, чтобы обеспечить будущее Содружества, – это правильный шаг. Кроме того, это патриотический поступок. Не только потому, что это в наших интересах, но и потому, что Великобритания, в которую я верю, – это уверенная в себе, достойная и мужественная страна. Мы были мировыми лидерами в деле отмены рабства – и сегодня мы можем вновь проявить лидерство", – пишет он.

Он назвал эту торговлю "жестоким и варварским нарушением" прав людей, которых "рассматривали как собственность и заставляли работать до самой смерти".

"Я хочу выразить свою скорбь и сожаление в связи с болью и страданиями многих миллионов людей, а также признать, что это до сих пор влияет на наш мир", – написал он.

По его словам, Великобритания предлагает "наладить структурированный диалог с теми, кто пострадал от трансатлантической работорговли".

"Внимательное отношение к призывам об официальных извинениях от имени британского государства станет важной частью этого процесса, и я готов их рассмотреть", – добавил Бернем.

Следуя политике своих предшественников, он не стал рассматривать вопрос о выплате компенсаций.

"Некоторые призывают к финансовым компенсациям за работорговлю. Я не считаю, что это правильный ответ. Я не считаю, что современных британцев можно привлекать к ответственности за исторические преступления, какими бы отвратительными они ни были, которые произошли в другую эпоху при других законах и в которых они лично не участвовали", – убежден британский премьер.

Напомним, в марте король Испании Фелипе VI признал злоупотребления в колониальном прошлом своей страны, что стало редким жестом со стороны испанской короны, которая никогда не приносила официальных извинений бывшим колониям.

В апреле 2024 года президент Португалии предположил, что страна должна предложить компенсацию бывшим колониям за политику Лиссабона в колониальную эпоху.

В 2023 году король Нидерландов принёс извинения за историческую роль страны в рабстве.