Зеленський та Ердоган обговорили можливість провести мирні переговори у Туреччині 

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом обговорили підготовку до майбутніх переговорів США-Україна-РФ та можливість провести наступні перемовини у Туреччині.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент заявив на пресконференції у Стамбулі.

Зеленський повідомив, що обговорював з Ердоганом перспективи майбутніх тристоронніх переговорів України, США та Росії, які відбудуться у листопаді, а також інші формати зустрічей із залученням Європи та Туреччини.

"Зараз готуємося до тристороннього формату. Україна, Сполучені Штати, Росія в першій половині листопада. Ми обговорили з паном президентом перспективи такого формату та інші можливості, зокрема можливості залучити Туреччину, залучити Європу, залучити всіх партнерів, можливості зустрічі тут, в Туреччині", – заявив український президент.

Зеленський наголосив про необхідність "на всіх рівнях давати сигнали Росії" про те, що підтримка для України з боку союзників буде продовжуватись.

За його словами, що гуманітарна операція в окупованих Росією Олешках на Херсонщині, демонструє, що деескалаційні заходи можливі, коли саме Росія поставлена в умови необхідності робити відповідні кроки.

Президент Володимир Зеленський розраховує, що тристороння зустріч Україна-США-Росія відбудеться між 6 і 10 листопада.

Український президент раніше заявив, що після розмови європейських лідерів з очільником Кремля є відчуття, що Росія серйозно налаштована на зустріч переговорних груп в Абу-Дабі – і додав, що проведення запланованої на початок листопада тристоронньої зустрічі технічних команд України, Росії та США залежить від американської сторони.