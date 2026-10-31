Зеленский и Эрдоган обсудили возможность проведения мирных переговоров в Турции

Президент Владимир Зеленский в ходе встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил подготовку к предстоящим переговорам между США, Украиной и РФ, а также возможность проведения следующих переговоров в Турции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент заявил на пресс-конференции в Стамбуле.

Зеленский сообщил, что обсуждал с Эрдоганом перспективы предстоящих трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией, которые состоятся в ноябре, а также другие форматы встреч с участием Европы и Турции.

"Сейчас готовимся к трехстороннему формату. Украина, Соединённые Штаты, Россия в первой половине ноября. Мы обсудили с господином президентом перспективы такого формата и другие возможности, в частности возможности привлечь Турцию, привлечь Европу, привлечь всех партнёров, возможности встречи здесь, в Турции", – заявил украинский президент.

Зеленский подчеркнул необходимость "на всех уровнях давать сигналы России" о том, что поддержка Украины со стороны союзников будет продолжаться.

По его словам, гуманитарная операция в оккупированных Россией Олешках в Херсонской области демонстрирует, что деэскалационные меры возможны, когда именно Россия поставлена в условия необходимости предпринимать соответствующие шаги.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что трехсторонняя встреча Украина-США-Россия состоится в период с 6 по 10 ноября.

Украинский президент ранее заявил, что после беседы европейских лидеров с главой Кремля есть ощущение, что Россия серьезно настроена на встречу переговорных групп в Абу-Даби – и добавил, что проведение запланированной на начало ноября трехсторонней встречи технических команд Украины, России и США зависит от американской стороны.