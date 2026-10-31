В Албанії антиурядові протести переросли в сутички з коктейлями Молотова та водометами

У столиці Албанії Тирані, де вже кілька тижнів тривають антиурядові протести, учасники суботньої демонстрації вступили в сутички з правоохоронцями, закидавши їх коктейлями Молотова.

Про це повідомляє Radio Televizioni Shqiptar, пише "Європейська правда".

У суботу в Тирані відбулися два протести: один організований студентами, вчителями та молоддю перед Міністерством освіти, а інший – скликаний опозиційною Демократичною партією перед офісом прем'єр-міністра.

Ситуація під час студентської акції протесту загострилася після того, як демонстранти рушили до офісу прем'єр-міністра та почали кидати у бік правоохоронців коктейлі Молотова та тверді предмети. Протестувальники також палили сміттєві баки та обстрілювали поліцію з рогаток камінням.

Після цього поліція застосувала проти мітингувальників водомети та сльозогінний газ, щоб розігнати натовп від урядових будівель.

Після втручання правоохоронців площа перед офісом прем'єр-міністра поступово спорожніла, а протестувальники відійшли на навколишні вулиці.

Студентські протести в Албанії тривають вже 19-й день. Демонстранти вимагають відставки прем’єр-міністра Еді Рами та формування перехідного уряду технократів.

Еді Рама, який минулого року здобув четвертий термін на посаді прем’єра, відмовився піти у відставку та звинуватив опозиційні групи й іноземні сили у використанні протестів для дестабілізації ситуації в Албанії.

Рама також заявив, що дедалі масштабніші вуличні протести становлять загрозу не його уряду, а прогресу Албанії на шляху до вступу до Європейського Союзу.

Також писали, що в Європейській комісії засудили застосування насильства в Тирані та інших містах Албанії під час антиурядових протестів.