В Албании антиправительственные протесты переросли в столкновения с коктейлями Молотова и водометами

В столице Албании Тиране, где уже несколько недель продолжаются антиправительственные протесты, участники субботней демонстрации вступили в столкновения с правоохранителями, забросав их коктейлями Молотова.

Об этом сообщает Radio Televizioni Shqiptar, пишет "Европейская правда".

В субботу в Тиране состоялись две акции протеста: одна, организованная студентами, учителями и молодежью, прошла перед Министерством образования, а другая – созванная оппозиционной Демократической партией – перед офисом премьер-министра.

Ситуация во время студенческой акции протеста обострилась после того, как демонстранты двинулись к офису премьер-министра и начали бросать в сторону правоохранителей коктейли Молотова и твердые предметы. Протестующие также поджигали мусорные баки и обстреливали полицию камнями из рогаток.

После этого полиция применила против митингующих водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу от правительственных зданий.

После вмешательства правоохранителей площадь перед офисом премьер-министра постепенно опустела, а протестующие разошлись по окрестным улицам.

Студенческие протесты в Албании продолжаются уже 19-й день. Демонстранты требуют отставки премьер-министра Эди Рамы и формирования переходного правительства технократов.

Эди Рама, который в прошлом году был избран на четвертый срок в качестве премьера, отказался уйти в отставку и обвинил оппозиционные группы и иностранные силы в использовании протестов для дестабилизации ситуации в Албании.

Рама также заявил, что все более масштабные уличные протесты представляют угрозу не для его правительства, а для прогресса Албании на пути к вступлению в Европейский Союз.

Также сообщалось, что в Европейской комиссии осудили применение насилия в Тиране и других городах Албании во время антиправительственных протестов.