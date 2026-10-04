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Зеленський: загальна вага наших домовленостей з Німеччиною більш ніж 8,5 млрд євро

Новини — Неділя, 4 жовтня 2026, 15:25 — Уляна Кричковська-Богданова

Президент України Володимир Зеленський розповів про "загальну вагу" домовленостей, які мають Україна та Німеччина.

Про це він сказав під час спільної з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом пресконференції у Києві, пише кореспондентка "Європейської правди".

Зеленський заявив, що його зустріч з Мерцом, яка відбулася 4 жовтня – дуже продуктивна.

За його словами, наразі в України та Німеччини є "15 угод та документів, і більшість із них – про взаємодію безпекову, виробництва, відповідні закупівлі, наші замовлення для німецької промисловості, спільні проєкти в Україні". 

"Загальна вага сьогоднішніх наших домовленостей – більш ніж вісім з половиною мільярдів євро. Була підписана спеціальна домовленість, яка створює більше можливостей в нашій спільній протидії дронам", – підкреслив Зеленський.

Цього дня стало відомо, що Німеччина виділила Україні масштабний пакет допомоги на понад 1 млрд євро. 

Раніше Фрідріх Мерц 4 жовтня відвідав у Києві Національну академію наук, яка постраждала від російського удару. Там звернувся до російського правителя Владіміра Путіна із закликом припинити атаки на Україну та продемонструвати готовність до переговорів. 

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Німеччина Зеленський Війна з РФ Фрідріх Мерц
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