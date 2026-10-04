Зеленский: общий объем наших соглашений с Германией превышает 8,5 млрд евро

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о "общем значении" договоренностей между Украиной и Германией.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Киеве, пишет корреспондент "Европейской правды".

Зеленский заявил, что его встреча с Мерцем, состоявшаяся 4 октября, была очень продуктивной.

По его словам, на данный момент у Украины и Германии есть "15 соглашений и документов, и большинство из них касаются взаимодействия в сфере безопасности, производства, соответствующих закупок, наших заказов для немецкой промышленности, совместных проектов в Украине".

"Общий объем наших сегодняшних договоренностей – более восьми с половиной миллиардов евро. Была подписана специальная договоренность, которая создает больше возможностей в нашем совместном противодействии дронам", – подчеркнул Зеленский.

В этот день стало известно, что Германия выделила Украине масштабный пакет помощи на сумму свыше 1 млрд евро.

Ранее 4 октября Фридрих Мерц посетил в Киеве Национальную академию наук, пострадавшую от российского удара. Там обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом прекратить атаки на Украину и продемонстрировать готовность к переговорам.