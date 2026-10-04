В Естонії теж заявили, що їхнє посольство залишається в Києві й нагадали про підтримку України

Міністерство закордонних справ Естонії в Україні теж оголосило, що залишає своє посольство в Києві, всупереч погрозам Росії до іноземних дипломатів.

Про це йдеться на сторінці міністерства в Х, пише "Європейська правда".

Підтримка Естонії Україні залишається непохитною, заявляють в естонському МЗС.

"Росія намагається залякати іноземних дипломатів у Києві та підірвати підтримку України. Це не спрацює. Посольство Естонії залишається в Києві, а наша підтримка України – непохитною. Погрози Росії лише зміцнюють нашу рішучість стояти на боці України та посилюють тиск на агресора", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова запевнила, що усі посольства країн Європейського Союзу залишаються працювати у Києві попри російські погрози. Те ж саме наголосили і в МЗС Польщі.

Раніше в Єврокомісії теж відреагували на погрози РФ і заявили, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну й дедалі посилюватиме тиск на країну-агресора.