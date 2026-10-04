В Эстонии также заявили, что оставляют посольство в Киеве, и напомнили о поддержке Украины

Министерство иностранных дел Эстонии в Украине также объявило, что оставляет своё посольство в Киеве, несмотря на угрозы России в адрес иностранных дипломатов.

Об этом говорится на странице министерства в X, пишет "Европейская правда".

Поддержка Эстонии Украине остаётся непоколебимой, заявляют в эстонском МИД.

"Россия пытается запугать иностранных дипломатов в Киеве и подорвать поддержку Украины. Это не сработает. Посольство Эстонии остается в Киеве, а наша поддержка Украины – непоколебимой. Угрозы России лишь укрепляют нашу решимость стоять на стороне Украины и усиливают давление на агрессора", – говорится в сообщении.

Напомним, посол ЕС в Украине Катарина Матернова заверила, что все посольства стран Европейского Союза продолжают работать в Киеве, несмотря на российские угрозы. То же самое подчеркнули и в МИД Польши.

Ранее в Еврокомиссии также отреагировали на угрозы РФ и заявили, что ЕС и впредь будет поддерживать Украину и все больше усиливать давление на страну-агрессора.