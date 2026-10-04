ЗМІ: ЄС та Канада планують оголосити масштабне партнерство, зокрема й у підтримці України

ЄС та Канада скористаються нагодою саміту, що відбудеться у жовтні, щоб оголосити про нове масштабне партнерство, у тому числі й у подоланні геополітичних ризиків та підтримці України.

Про це пише Politico з посиланням на документ, який розіслали послам ЄС у рамках підготовки до саміту у Монреалі, повідомляє "Європейська правда".

Співпраця Європейського Союзу та Канади охоплюватиме широке коло питань: від усунення бар’єрів у цифровій торгівлі до спільної підтримки України та інвестицій у боротьбу з лісовими пожежами.

"Світ стрімко змінюється, стикаючись із безпрецедентними геополітичними викликами, а також проблемами у сферах торгівлі, енергетики, технологій, клімату та ресурсів", – йдеться у проєкті спільної заяви, яку мають оприлюднити обидві сторони.

На саміті в Монреалі обидві сторони планують заявити, що прагнуть прискорити інвестиції в проєкти з видобутку критично важливих мінералів, зміцнити ланцюги постачання та підвищити безпеку поставок, зокрема шляхом створення запасів критично важливих ресурсів для пом’якшення "ринкових коливань та геополітичних наслідків".

"Ми узгодимо стратегії та стандарти, об’єднаємо галузі та зосередимо наші амбіції на секторах, що принесуть найбільшу вигоду нашим народам. Це включає розвиток надійних джерел енергії з низьким рівнем викидів вуглецю, яких так потребує більша частина світу – від скрапленого природного газу до гідроенергетики, сонячної, вітрової та ядерної енергії", – йдеться у документі.

Оттава та Брюссель також оголосять про спільну закупівлю 50 літаків De Havilland, які мають бути готові до використання в Канаді та Європі у 2030 році для боротьби з лісовими пожежами.

Нагадаємо, 16 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір співпрацювати з канадським прем’єр-міністром Марком Карні над тим, щоб відкрити для Канади можливість стати першим асоційованим членом ЄС.

Згодом Європейська комісія підтвердила, що Канада наразі веде перемовини з ЄС щодо її приєднання до кредитної програми для України Ukraine Support Loan обсягом 90 млрд євро.