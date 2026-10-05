США передали Естонії 13 розвідувальних безпілотників для посилення безпеки кордонів

Сполучені Штати Америки надали Естонії 13 невеликих безпілотних літальних апаратів Skydio X10D для посилення прикордонної безпеки.

Про це пише ERR, інформує "Європейська правда".

Відповідну угоду підписали в понеділок у Таллінні посол США в Естонії Роман Піпко та заступник генерального директора Управління поліції та прикордонної охорони (PPA) Вейко Коммусаар.

"Передана техніка свідчить як про відданість Сполучених Штатів Америки безпеці Естонії, так і про професіоналізм, який демонструють наші естонські партнери у своїй повсякденній роботі", – зазначив посол Піпко.

За інформацією посольства США, портативні невеликі розвідувальні дрони можна швидко підняти в повітря, а їхні денні та тепловізійні камери дають змогу посадовцям стежити за важкодоступними районами як вдень, так і вночі.

Передачу обладнання фінансувало Бюро з питань міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності Державного департаменту США. Програму реалізує Служба митної та прикордонної охорони США.

Раніше повідомляли про те, що Естонія постійно переміщує війська ближче до кордону з Росією та закуповує озброєння, здатне завдати удару вглиб російської території, оскільки ця країна, що знаходиться на передовій НАТО, готується до можливої агресії Москви за межами України.

Також витрати Естонії на оборону в 2027 році й надалі перевищуватимуть 5% ВВП, а загалом на національну оборону витратять 2,2 мільярда євро.