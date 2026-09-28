Естонія заклала у бюджет 2,2 млрд євро на оборону, зокрема на посилення ППО

Витрати Естонії на оборону в 2027 році й надалі перевищуватимуть 5% ВВП, а загалом на національну оборону витратять 2,2 мільярда євро.

Про це інформує ERR, повідомляє "Європейська правда".

У понеділок уряд Естонії схвалив проєкт державного бюджету на наступний рік та бюджетну стратегію на 2027-2030 роки. Основну увагу в проєкті бюджету зосередили на питаннях оборони.

"Зараз ми вступаємо в нову безпекову ситуацію в нашому регіоні, Росія значно агресивніша", – сказав міністр закордонних справ Маргус Тсахкна, який зазначив, що наступна зима та весна будуть вирішальними не лише для України, а й для всієї Європи.

У сфері оборони бюджетні кошти будуть спрямовані на посилення протиповітряної та протиракетної оборони, далекобійних ударів, непрямої вогневої стрільби та протитанкових можливостей, а також на збільшення запасів боєприпасів. На це виділять 632 млн євро, з яких 100 млн призначені для розробки безпілотних літальних апаратів.

На розвиток багаторівневої протиповітряної оборони, посилення повітряного спостереження, покращення управління повітряними операціями й забезпечення безперебійної роботи авіабаз у бюджеті передбачили 40,6 мільйона євро.

У сфері внутрішньої безпеки 4 млн євро виділяють на зміцнення східного кордону.

Раніше повідомляли, що з 28 вересня по 4 жовтня винищувачі НАТО проводитимуть тренувальні польоти по всій території Естонії.

Також ЄС виділяє Естонії 19 млн євро на будівництво військової бази біля кордону з РФ.