США передали Эстонии 13 разведывательных беспилотников для укрепления безопасности границ

Соединённые Штаты Америки предоставили Эстонии 13 небольших беспилотных летательных аппаратов Skydio X10D для усиления пограничной безопасности.

Об этом пишет ERR, сообщает "Европейская правда".

Соответствующее соглашение подписали в понедельник в Таллинне посол США в Эстонии Роман Пипко и заместитель генерального директора Управления полиции и пограничной охраны (PPA) Вейко Коммусаар.

"Переданная техника свидетельствует как о приверженности Соединенных Штатов Америки безопасности Эстонии, так и о профессионализме, который демонстрируют наши эстонские партнеры в своей повседневной работе", – отметил посол Пипко.

По информации посольства США, портативные небольшие разведывательные дроны можно быстро поднять в воздух, а их дневные и тепловизионные камеры позволяют должностным лицам следить за труднодоступными районами как днем, так и ночью.

Передачу оборудования финансировало Бюро по вопросам международной борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности Государственного департамента США. Программу реализует Служба таможенной и пограничной охраны США.

Ранее сообщалось, что Эстония постоянно перемещает войска ближе к границе с Россией и закупает вооружение, способное нанести удар вглубь российской территории, поскольку эта страна, находящаяся на передовой НАТО, готовится к возможной агрессии Москвы за пределами Украины.

Кроме того, расходы Эстонии на оборону в 2027 году и в дальнейшем будут превышать 5% ВВП, а в целом на национальную оборону будет потрачено 2,2 миллиарда евро.