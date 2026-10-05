У Британії затримали 12 людей після антиміграційного протесту

У найбільшому графстві Південно-Східної Англії Гемпширі затримали 12 людей після антиміграційного протесту.

Про це пише Sky News із посиланням на дані поліції, передає "Європейська правда".

У неділю, 4 жовтня, демонстранти зібралися поблизу пристані в Госпорті на тлі повідомлень про те, що влада готувалася до прибуття човна зі 149 мігрантами на борту.

Під час протесту зібралися близько 350 осіб, а натовп розійшовся до другої години ночі.

Фото: Sky News

Поліція Гемпшира підтвердила, що затримала 12 осіб за підозрою у скоєнні низки правопорушень, зокрема нападі на поліцейського, умисному пошкодженні майна та порушенні громадського порядку в стані алкогольного сп’яніння.

Невеликій кількості поліцейських на місці події надали медичну допомогу через отримані травми.

Поліція продовжуватиме переглядати записи з натільних камер та відео в інтернеті, щоб виявити інші можливі правопорушення. Усі затримані залишаються під вартою.

Тиждень тому спроба незаконного перетину Ла-Маншу призвела до загибелі трьох осіб, серед яких була дитина; їхні тіла було знайдено в переповненому човні біля узбережжя Па-де-Кале.

Як повідомлялося, Велика Британія відмовляється від угоди з Францією щодо мігрантів за принципом "один приїжджає – один виїжджає", оскільки сторонам не вдалося домовитися про її продовження.