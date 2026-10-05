В Британии задержали 12 человек после антимиграционного протеста
Новости — Понедельник, 5 октября 2026, 16:14 —
В Гэмпшире, крупнейшем графстве Юго-Восточной Англии, задержали 12 человек после антимиграционного протеста.
Об этом пишет Sky News со ссылкой на данные полиции, передает "Европейская правда".
В воскресенье, 4 октября, демонстранты собрались возле пристани в Госпорте на фоне сообщений о том, что власти готовились к прибытию лодки со 149 мигрантами на борту.
Во время протеста собралось около 350 человек, а толпа разошлась к двум часам ночи.
Полиция Хэмпшира подтвердила, что задержала 12 человек по подозрению в совершении ряда правонарушений, в частности нападении на полицейского, умышленном повреждении имущества и нарушении общественного порядка в состоянии алкогольного опьянения.
Небольшому числу полицейских на месте происшествия была оказана медицинская помощь в связи с полученными травмами.
Полиция продолжит просматривать записи с нательных камер и видео в интернете, чтобы выявить другие возможные правонарушения. Все задержанные остаются под стражей.
Неделю назад попытка незаконного пересечения Ла-Манша привела к гибели трех человек, среди которых был ребенок; их тела были найдены в переполненной лодке у побережья Па-де-Кале.
Как сообщалось, Великобритания отказывается от соглашения с Францией по мигрантам по принципу "один приезжает – один уезжает", поскольку сторонам не удалось договориться о его продлении.