Єврокомісія стежить за ймовірним спалахом легеневої чуми в Росії

Європейська комісія "дуже уважно" стежить за ймовірним спалахом легеневої чуми в Сибіру і готова, у разі необхідності, координувати заходи реагування серед держав-членів.

Про це заявила речниця Єврокомісії Ева Грнчірова у понеділок, 5 жовтня, цитує Euronews, пише "Європейська правда".

У Єврокомісії наголосили, що знають про повідомлення "щодо інциденту в лабораторії в Росії, який, як видається, пов’язаний зі збудником чуми".

"Громадське здоров’я завжди є для нас пріоритетом, тому ми підтримуємо зв’язок із нашими експертами з Європейського центру з профілактики та контролю захворювань. Ми дуже уважно стежимо за тим, що відбувається", – сказала Грнчірова.

Також у Єврокомісії акцентували, що після COVID–19 "набагато краще підготовлені до будь-яких пандемій". За словами речника, країни мають у наявності запаси антибіотиків.

Європейська комісія використовує канали Всесвітньої організації охорони здоров’я для отримання оновленої інформації від російської влади.

За даними місцевих росЗМІ, 25 вересня 28-річна Дар'я Шипілова, яка працювала в науково-дослідному інституті з боротьби з чумою в Іркутській області Росії, розбила пробірку зі збудником легеневої чуми.

29 вересня її госпіталізували із симптомами важкої пневмонії, і вона померла в ніч з 1 на 2 жовтня. Після її смерті влада ввела карантин у кількох медичних закладах регіону та взяла під медичний нагляд майже 200 осіб, які контактували з Шипіловою.

Російські ЗМІ припускали, що Шипілова могла заразитися легеневою чумою, але органи охорони здоров'я не підтвердили цей діагноз.

За даними ЗМІ, Білий дім стежить за повідомленнями про підозру на випадок чуми та пов'язані з цим карантинні заходи в Росії.

У травні на круїзному лайнері спалахнув хантавірус. Перші партії експериментального противірусного препарату для лікування хантавірусу відправляли до Франції, Іспанії та Нідерландів.