Еврокомиссия следит за вероятной вспышкой легочной чумы в России

Европейская комиссия "очень внимательно" следит за возможной вспышкой легочной чумы в Сибири и готова, в случае необходимости, координировать меры реагирования среди государств-членов.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Ева Грнчирова в понедельник, 5 октября, цитирует Euronews, пишет "Европейская правда".

В Еврокомиссии подчеркнули, что знают о сообщениях "об инциденте в лаборатории в России, который, по-видимому, связан с возбудителем чумы".

"Здоровье населения всегда является для нас приоритетом, поэтому мы поддерживаем связь с нашими экспертами из Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний. Мы очень внимательно следим за тем, что происходит", – сказала Грнчирова.

Также в Еврокомиссии подчеркнули, что после COVID–19 "гораздо лучше подготовлены к любым пандемиям". По словам пресс-секретаря, у стран имеются запасы антибиотиков.

Европейская комиссия использует каналы Всемирной организации здравоохранения для получения обновленной информации от российских властей.

По данным местных российских СМИ, 25 сентября 28-летняя Дарья Шипилова, работавшая в научно-исследовательском институте по борьбе с чумой в Иркутской области России, разбила пробирку с возбудителем легочной чумы.

29 сентября её госпитализировали с симптомами тяжёлой пневмонии, и она скончалась в ночь с 1 на 2 октября. После её смерти власти ввели карантин в нескольких медицинских учреждениях региона и взяли под медицинское наблюдение почти 200 человек, контактировавших с Шипиловой.

Российские СМИ предполагали, что Шипилова могла заразиться легочной чумой, но органы здравоохранения не подтвердили этот диагноз.

По данным СМИ, Белый дом следит за сообщениями о подозрении на случай чумы и связанных с этим карантинных мерах в России.

В мае на круизном лайнере вспыхнул хантавирус. Первые партии экспериментального противовирусного препарата для лечения хантавируса отправляли во Францию, Испанию и Нидерланды.