У Косові відбулися сутички між поліцією та учасниками протесту за реформу суду

Увечері в понеділок у столиці частково визнаного Косова Приштині відбулися сутички між поліцією та демонстрантами, які вимагали ухвалення законопроєкту, що обмежить повноваження суду з розслідування воєнних злочинів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Kosovo Online.

Протистояння, що тривало кілька годин, загострилося в понеділок увечері, коли демонстранти висловили протест проти вироку колишньому президенту Косова Хашиму Тачі, якого минулого місяця засудили за воєнні злочини, скоєні під час війни за незалежність від Сербії у 1990-х роках.

Тачі та ще троє високопоставлених лідерів партизанського руху отримали суворі вироки після того, як їх визнали відповідальними за вбивства, незаконні арешти, тортури та жорстоке поводження, скоєні бійцями Армії визволення Косова.

Це викликало обурення та масові акції протесту у країні, де цих чоловіків здебільшого вважають героями боротьби за незалежність Косова.

Кілька сотень протестувальників провели більшу частину дня біля будівлі парламенту, пообіцявши блокувати її, доки депутати не ухвалять закон, спрямований на обмеження повноважень суду з розслідування воєнних злочинів у Гаазі.

Поправки до закону про спеціалізовані палати мають обмежити термін тюремного ув'язнення до 15 років, дозволять обвинуваченим подавати апеляції до Верховного суду Косова, передбачають можливість відбувати покарання на території країни та дозволять президенту амністувати засуджених осіб.

Після того як засідання парламенту завершилося без ухвалення цих змін, протестувальники наблизилися до будівлі Асамблеї Косова, намагаючись завадити депутатам покинути її.

Поліція застосувала сльозогінний газ та водомети для розгону демонстрантів, тоді як учасники акції кидали петарди та каміння в офіцерів.

За даними поліції, щонайменше 17 людей отримали поранення, зокрема шість поліцейських. Троє протестувальників були затримані.

Нагадаємо, суд над експрезидентом Косова розпочався у 2023 році. Тачі, а також трьом його найближчим соратникам висунули звинувачення за 10 пунктами воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

У вересні 58-річного Тачі засудили до 25 років ув’язнення за злочини, скоєні ним як верховним командувачем Армії визволення Косова (АВК), що складалася з етнічних албанців, під час насильницького відокремлення території від Сербії у 1990-х роках.

Після оголошення вироку у столиці Косова Приштині натовп демонстрантів зібрався перед будівлею місії ЄС та спробував штурмувати споруду.

Більше на цю тему читайте в статті "Європейської правди": 25 років для експрезидента. Чому вирок косовському лідеру в Гаазі може підірвати Балкани.