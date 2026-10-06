В Косове произошли столкновения между полицией и участниками протеста за реформу суда

В понедельник вечером в столице частично признанного Косова Приштине произошли столкновения между полицией и демонстрантами, которые требовали принятия законопроекта, ограничивающего полномочия суда по расследованию военных преступлений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Kosovo Online.

Противостояние, длившееся несколько часов, обострилось в понедельник вечером, когда демонстранты выразили протест против приговора бывшему президенту Косова Хашиму Тачи, которого в прошлом месяце осудили за военные преступления, совершенные во время войны за независимость от Сербии в 1990-х годах.

Тачи и ещё трое высокопоставленных лидеров партизанского движения получили суровые приговоры после того, как их признали ответственными за убийства, незаконные аресты, пытки и жестокое обращение, совершенные бойцами Армии освобождения Косова.

Это вызвало возмущение и массовые акции протеста в стране, где этих лиц в основном считают героями борьбы за независимость Косова.

Несколько сотен протестующих провели большую часть дня у здания парламента, пообещав блокировать его до тех пор, пока депутаты не примут закон, направленный на ограничение полномочий суда по расследованию военных преступлений в Гааге.

Поправки к закону о специализированных палатах должны ограничить срок тюремного заключения до 15 лет, позволят обвиняемым подавать апелляции в Верховный суд Косова, предусматривают возможность отбывания наказания на территории страны и позволят президенту амнистировать осужденных.

После того как заседание парламента завершилось без принятия этих изменений, протестующие приблизились к зданию Ассамблеи Косова, пытаясь помешать депутатам покинуть его.

Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов, в то время как участники акции бросали петарды и камни в офицеров.

По данным полиции, по меньшей мере 17 человек получили ранения, в том числе шесть полицейских. Трое протестующих были задержаны.

Напомним, суд над экс-президентом Косова начался в 2023 году. Тачи, а также трем его ближайшим соратникам предъявили обвинения по 10 пунктам военных преступлений и преступлений против человечности.

В сентябре 58-летнего Тачи приговорили к 25 годам лишения свободы за преступления, совершенные им в качестве верховного командующего Армией освобождения Косова (АОК), состоявшей из этнических албанцев, во время насильственного отделения территории от Сербии в 1990-х годах.

После оглашения приговора в столице Косова Приштине толпа демонстрантов собралась перед зданием миссии ЕС и попыталась штурмовать здание.

Подробнее на эту тему читайте в статье "Европейской правды": 25 лет для экс-президента. Почему приговор косовскому лидеру в Гааге может взорвать Балканы.