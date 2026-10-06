Іспанія продовжує перевірки мандрівників з Італії до 22 жовтня

Уряд Іспанії ще на 15 днів продовжив термін дії прикордонного контролю на повітряних та морських кордонах з Італією у відповідь на аналогічні кроки Рима, запроваджені після міграційної кризи в іспанському місті Сеута.

Відповідне рішення опубліковане в Офіційному державному віснику Іспанії, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з рішенням, Іспанія продовжує заходи контролю в портах та аеропортах щодо пасажирів, що прибувають з Італії до 22 жовтня.

Як зазначається, уряд вважає, що обставини, які стали причиною вжиття цього заходу, залишаються незмінними, і тому вирішив продовжити його дію. Водночас Мадрид не виключає, що зміна цих обставин може зумовити зміну передбаченого терміну.

Це вже четверте продовження заходів прикордонного контролю, вжитих Іспанією у відповідь на рішення італійського уряду після масового вторгнення мігрантів до Сеути 30 та 31 липня.

Як відомо, з 1 серпня в аеропортах та морських портах Італії проводяться вибіркові перевірки пасажирів, що прибувають з Іспанії, після рішення уряду Джорджі Мелоні тимчасово призупинити дію Шенгенської угоди через міграційну кризу в Сеуті.

Останнє таке продовження в Італії запровадили 1 жовтня терміном на 15 днів.

У відповідь на такі дії уряд Іспанії заявив, що запровадить прикордонний контроль на рейсах та суднах з Італії. Останні заходи діяли до 8 жовтня.