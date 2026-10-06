Испания продлевает проверки путешественников из Италии до 22 октября

Правительство Испании продлило еще на 15 дней срок действия пограничного контроля на воздушных и морских границах с Италией в ответ на аналогичные меры Рима, введенные после миграционного кризиса в испанском городе Сеута.

Соответствующее решение опубликовано в Официальном государственном вестнике Испании, сообщает "Европейская правда".

Согласно решению, Испания продлевает меры контроля в портах и аэропортах в отношении пассажиров, прибывающих из Италии, до 22 октября.

Как отмечается, правительство считает, что обстоятельства, послужившие причиной принятия этой меры, остаются неизменными, и поэтому решило продлить ее действие. В то же время Мадрид не исключает, что изменение этих обстоятельств может повлечь за собой изменение предусмотренного срока.

Это уже четвертое продление мер пограничного контроля, принятых Испанией в ответ на решение итальянского правительства после массового вторжения мигрантов в Сеуту 30 и 31 июля.

Как известно, с 1 августа в аэропортах и морских портах Италии проводятся выборочные проверки пассажиров, прибывающих из Испании, после решения правительства Джорджи Мелони временно приостановить действие Шенгенского соглашения из-за миграционного кризиса в Сеуте.

Последнее такое продление в Италии ввели 1 октября сроком на 15 дней.

В ответ на такие действия правительство Испании заявило, что введет пограничный контроль на рейсах и судах из Италии. Последние меры действовали до 8 октября.