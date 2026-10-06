Рубіо заявив про зацікавленість США та Ісландії у тіснішій співпраці

Американський державний секретар Марко Рубіо заявив, що США та Ісландія зацікавлені у налагодженні тіснішої співпраці у сфері безпеки та оборони.

Про це він сказав під час візиту до Рейк’явіка у вівторок, 6 жовтня, його цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Рубіо заявив, що Ісландія та її географічне розташування "відіграють вирішальну роль в обороні не лише Європи, а й самої території Сполучених Штатів".

"Ми готові до таких переговорів, щоб з’ясувати, що ще ми можемо зробити разом. Існує зацікавленість у розширенні співпраці, і, звісно, якщо з’являться можливості, вигідні для обох країн, ми будемо їх реалізовувати", – сказав держсекретар США.

Візит Рубіо є першим візитом державного секретаря США з часу поїздки Ентоні Блінкена до Ісландії у складі ширшої делегації у 2021 році. Державний департамент повідомив, що під час поїздки Рубіо обговорить питання економічного та безпекового співробітництва.

З Ісландії Рубіо вирушить до Греції, а потім – до Португалії.

Варто нагадати, що у вересні американський президент Дональд Трамп 7 опублікував у своєму акаунті в соціальній мережі Truth Social карту Сполучених Штатів, Центральної Америки, Канади, Гренландії та Ісландії, на якій американський прапор охоплює всі країни.

Після цього глава ісландського МЗС Торгердур Катрін Гуннарсдоттір викликала на зустріч посла США в країні Біллі Лонга.

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