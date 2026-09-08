Ісландія викликала американського посла через карту Трампа з островом під прапором США

Глава ісландського МЗС Торгердур Катрін Гуннарсдоттір викликала на зустріч посла США в країні Біллі Лонга після публікації президентом Дональдом Трампом карти з американським прапором, що покриває Ісландію.

Про це повідомляє RUV, пише "Європейська правда".

7 вересня Трамп опублікував у своєму акаунті в соціальній мережі Truth Social карту Сполучених Штатів, Центральної Америки, Канади, Гренландії та Ісландії, на якій американський прапор охоплює всі країни.

"Було чітко висловлено позицію, що цей пост був абсолютно недоречним", – йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ.

Трамп не уточнив, чому він опублікував карту, і до публікації не було додано жодного коментаря.

Водночас примітно, що 7 вересня вранці Гренландія, Данія та Європейський Союз підписали угоду про інвестування в потужнішу супутникову мережу.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про додаткові інвестиції в розмірі 200 млн євро в Гренландію протягом наступних двох років.

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