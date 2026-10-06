Рубио заявил о заинтересованности США и Исландии в более тесном сотрудничестве

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США и Исландия заинтересованы в налаживании более тесного сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Об этом он заявил во время визита в Рейкьявик во вторник, 6 октября, его цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Рубио заявил, что Исландия и ее географическое положение "играют решающую роль в обороне не только Европы, но и самой территории Соединенных Штатов".

"Мы готовы к таким переговорам, чтобы выяснить, что еще мы можем сделать вместе. Существует заинтересованность в расширении сотрудничества, и, конечно, если появятся возможности, выгодные для обеих стран, мы будем их реализовывать", – сказал госсекретарь США.

Визит Рубио является первым визитом госсекретаря США со времени поездки Энтони Блинкена в Исландию в составе более широкой делегации в 2021 году. Госдепартамент сообщил, что во время поездки Рубио обсудит вопросы экономического сотрудничества и сотрудничества в сфере безопасности.

Из Исландии Рубио отправится в Грецию, а затем – в Португалию.

Стоит напомнить, что в сентябре американский президент Дональд Трамп опубликовал в своём аккаунте в социальной сети Truth Social карту Соединённых Штатов, Центральной Америки, Канады, Гренландии и Исландии, на которой американский флаг охватывает все эти страны.

После этого глава исландского МИД Торгердур Катрин Гуннарсдоттир вызвала на встречу посла США в стране Билли Лонга.

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