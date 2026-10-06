"Альтернатива для Німеччини" все ще не знайшла шляху до уряду більшості у Саксонії-Ангальт

Через місяць після історичної перемоги на виборах до парламенту Саксонії-Ангальт ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") досі не має чіткого шляху до формування свого першого уряду на рівні федеральної землі.

Про це йдеться у публікації агентства Reuters, пише "Європейська правда".

Попри перемогу на виборах 6 вересня "АдН" не вистачило трьох мандатів до абсолютної більшості, на яку розраховував кандидат у прем'єри землі Ульріх Зігмунд.

Перед засіданням парламенту у вівторок Зігмунд заявив, що розраховує заручитися підтримкою парламенту для обрання прем'єром під час першого туру голосування. За його словами, це голосування відбудеться в грудні, що дасть йому більше часу для здобуття необхідної підтримки.

Поки що партії не вдалося заручитися достатньою підтримкою потенційних партнерів або публічно переконати депутатів інших політичних сил перейти до "АдН".

"АдН" протягом кількох тижнів намагається переманити депутатів із партії канцлера Фрідріха Мерца. Однак наразі про жоден перехід не оголошували.

Ця ситуація вкотре демонструє проблему, яка переслідує "АдН" роками: партія не може перетворити зростання електоральної підтримки на реальну владу, оскільки традиційні партії відмовляються співпрацювати з нею в межах політики "санітарного кордону" (відомого у Німеччині як "брандмауер").

Водночас перше засідання земельного парламенту принесло "АдН" символічну перемогу. Підприємця Тобіаса Рауша обрали спікером земельного парламенту за підтримки лівопопулістської партії BSW.

За голосуванням у вівторок також уважно стежили, щоб зрозуміти, чи може "АдН" розраховувати на підтримку BSW. Водночас BSW відкидає можливість увійти до коаліційного уряду разом з "АдН".

BSW раніше заявила, що утримається під час будь-якого голосування за Зігмунда на посаду прем'єра. Це може дозволити "АдН" сформувати уряд меншості за пасивної підтримки BSW – за моделлю, яка вже застосовується у Тюрингії. Водночас Зігмунд раніше відкидав такий варіант, оскільки він зробив би його надто залежним від меншої партії.

Зігмунд також допускав можливість проведення нових виборів, якщо з першої спроби йому не вдасться отримати необхідну більшість.

Нагадаємо, на земельних виборах у Саксонії-Ангальт 6 вересня "Альтернатива для Німеччини" здобула історичну перемогу.

Більше про це читайте у статті: Ультраправі йдуть до влади. Чому сенсаційна перемога "АдН" б’є по уряду всієї Німеччини.