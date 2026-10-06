"Альтернатива для Германии" все еще не нашла пути к правительству большинства в Саксонии-Анхальт

Спустя месяц после исторической победы на выборах в парламент Саксонии-Анхальт ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") до сих пор не имеет четкого плана по формированию своего первого правительства на уровне федеральной земли.

Об этом говорится в публикации агентства Reuters, пишет "Европейская правда".

Несмотря на победу на выборах 6 сентября, "АдГ" не хватило трех мандатов до абсолютного большинства, на которое рассчитывал кандидат в премьеры земли Ульрих Зигмунд.

Перед заседанием парламента во вторник Зигмунд заявил, что рассчитывает заручиться поддержкой парламента для избрания премьер-министром в ходе первого тура голосования. По его словам, это голосование состоится в декабре, что даст ему больше времени для получения необходимой поддержки.

Пока что партии не удалось заручиться достаточной поддержкой потенциальных партнеров или публично убедить депутатов других политических сил перейти в "АдГ".

"АдГ" на протяжении нескольких недель пытается переманить депутатов из партии канцлера Фридриха Мерца. Однако пока ни об одном переходе не объявляли.

Эта ситуация в очередной раз демонстрирует проблему, которая преследует "АдГ" годами: партия не может превратить рост электоральной поддержки в реальную власть, поскольку традиционные партии отказываются сотрудничать с ней в рамках политики "санитарного кордона" (известного в Германии как "брандмауэр").

В то же время первое заседание земельного парламента принесло "АдГ" символическую победу. Предприниматель Тобиас Рауш был избран спикером земельного парламента при поддержке левопопулистской партии BSW.

За голосованием во вторник также внимательно следили, чтобы понять, может ли "АдГ" рассчитывать на поддержку BSW. В то же время BSW отвергает возможность войти в коалиционное правительство вместе с "АдГ".

BSW ранее заявила, что воздержится при любом голосовании за Зигмунда на пост премьера. Это может позволить "АдГ" сформировать правительство меньшинства при пассивной поддержке BSW – по модели, которая уже применяется в Тюрингии. В то же время Зигмунд ранее отвергал такой вариант, поскольку он сделал бы его слишком зависимым от меньшей партии.

Зигмунд также допускал возможность проведения новых выборов, если с первой попытки ему не удастся получить необходимое большинство.

Напомним, на земельных выборах в Саксонии-Анхальт 6 сентября "Альтернатива для Германии" одержала историческую победу.

Подробнее об этом читайте в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдГ" бьет по правительству всей Германии.