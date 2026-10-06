Принцеса Норвегії та її чоловік судяться з колишніми соратниками через "зраду довіри"

Норвезька принцеса Марта Луїза та її чоловік, американський бізнесмен Дурек Верретт, подали позов проти кількох людей, які входили в їхнє найближче оточення, за наклеп у зв’язку з тим, що вони назвали "навмисною зрадою довіри".

Про це пише The Guardian, передає "Європейська правда".

У судових документах, поданих у Лос-Анджелесі 14 вересня, стверджується, що колишні друзі та колеги "скористалися приватним доступом, який колись їм надавали, і використали його як зброю".

Серед обвинувачених: "колишні близькі партнери, надійні ділові партнери та член сім’ї".

У документах стверджується, що інформація, зокрема "конфіденційне листування, спірні звинувачення та нібито інсайдерські відомості", була використана проти Марти Луїзи, Верретта та його компанії Ohana в рамках того, що подружжя описує як "скоординовану серію руйнівних публічних атак".

У документах, поданих до Вищого суду округу Лос-Анджелес, зазначено, що причиною позову стало "навмисна зрада довіри", а також згадується "недавня втрата" покійного короля.

Стверджується, що нібито "безперервні неправомірні дії" почалися ще кілька років тому, але "продовжувалися та загострювалися" у 2025 та 2026 роках.

Варто зауважити, що Марта Луїза та Верретт останніми роками неодноразово потрапляли на перші шпальти газет.

Зокрема у 2023 році, перед одруженням із Верреттом, який називає себе шаманом у шостому поколінні, принцеса відмовилася від своїх королівських обов’язків, щоб зосередитися на сімейному бізнесі в галузі альтернативної медицини.

Також Марта Луїза взяла участь у реаліті-шоу телеканалу Discovery+ Jaget ("Полювання"), у якому зіркові пари намагаються втекти від команди слідчих.