Принцесса Норвегии и её муж судятся с бывшими соратниками из-за "предательства доверия"

Норвежская принцесса Марта Луиза и ее супруг, американский бизнесмен Дурек Верретт, подали иск против нескольких человек, входивших в их ближайшее окружение, за клевету в связи с тем, что они назвали "умышленным злоупотреблением доверием".

Об этом пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

В судебных документах, поданных в Лос-Анджелесе 14 сентября, утверждается, что бывшие друзья и коллеги "воспользовались частным доступом, который когда-то им предоставлялся, и использовали его как оружие".

Среди обвиняемых: "бывшие близкие партнеры, надежные деловые партнеры и член семьи".

В документах утверждается, что информация, в частности "конфиденциальная переписка, спорные обвинения и якобы инсайдерские сведения", была использована против Марты Луизы, Верретта и его компании Ohana в рамках того, что супруги описывают как "скоординированную серию разрушительных публичных атак".

В документах, поданных в Высший суд округа Лос-Анджелес, указано, что причиной иска стало "умышленное злоупотребление доверием", а также упоминается "недавняя утрата" покойного короля.

Утверждается, что якобы "непрерывные неправомерные действия" начались ещё несколько лет назад, но "продолжались и обострялись" в 2025 и 2026 годах.

Стоит отметить, что Марта Луиза и Верретт в последние годы неоднократно попадали на первые полосы газет.

В частности, в 2023 году, перед свадьбой с Верреттом, который называет себя шаманом в шестом поколении, принцесса отказалась от своих королевских обязанностей, чтобы сосредоточиться на семейном бизнесе в сфере альтернативной медицины.

Также Марта Луиза приняла участие в реалити-шоу телеканала Discovery+ "Jaget" ("Охота"), в котором звездные пары пытаются скрыться от команды следователей.