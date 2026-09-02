У Єврокомісії кажуть, що Україна не отримає 3,7 млрд євро, поки не прийме закон про посилки

Якщо Україна не затвердить закон про скасування ПДВ-пільги для імпортованих посилок низької вартості, вона ризикує не отримати транш у розмірі 3,7 млрд євро, який планується виплатити на початку осені в рамках макрофінансової допомоги.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив речник Єврокомісії Балаж Уйварі.

У ЄС нагадали Україні, що відмова від ухвалення законопроєкту щодо посилок призведе до затримки наступного траншу "макрофіну".

"Ми дуже уважно стежимо за дискусією і приділяємо особливу увагу цьому конкретному закону. Чому? Тому що він є частиною вимог у межах програми макрофінансової допомоги (МФД), яку ми впроваджуємо для України", – заявив Уйварі.

Він нагадав, що цільовий показник, який має бути досягнений в межах МФД у 2026 році, становить 8,35 млрд євро, з яких ЄС вже виплатив 3,2 млрд.

"Як ми зазначали, ми розглядаємо можливість другого траншу на початку осені, який становитиме близько 3,7 мільярда євро. Для цього існує 12 умов, однією з яких є цей закон", – підкреслив речник Єврокомісії.

"Отже, цей закон має бути ухвалений, щоб ми могли продовжити виплати, як передбачено", – додав він.

Балаж Уйварі пояснив, що це – "дуже важливий закон, оскільки він відіграє вагому роль у мобілізації доходів для українського бюджету, що є вкрай необхідним".

Як повідомляла "Європейська правда", 1 вересня Верховна Рада не підтримала законопроєкт №15460, що передбачав врегулювання процедур митного оформлення для запровадження податку для імпортованих посилок низької вартості.

Також 1 вересня ВР не підтримала законопроєкт №15112-д і альтернативні проєкти про скасування пільги зі звільнення від ПДВ для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро.

26 травня Верховна Рада не змогла схвалити скасування звільнення від ПДВ для імпортованих посилок низької вартості (до 150 євро).

Нагадаємо, з 1 липня набули чинності європейські мита у розмірі 3 євро на посилки вартістю до 150 євро, які до того не обкладалися ввізним митом.

З 1 жовтня в Молдові почнуть стягувати 20% ПДВ з покупок до 150 євро на міжнародних онлайн-платформах.