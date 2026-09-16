Рада зробила крок до впровадження податку на посилки, необхідного для траншу від ЄС

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про скасування пільг в оподаткуванні міжнародних посилок вартістю до 150 євро, що є умовою для отримання нового траншу макрофінансової допомоги від ЄС.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ВР, інформує "Європейська правда".

За відповідний законопроєкт №16051-1 у першому читанні проголосували 273 нардепи.

У разі ухвалення проєкту в цілому посилки вартістю до 150 євро обкладатимуться ПДВ у розмірі 20%.

"Це надзвичайно важливе рішення, що демонструє нашим міжнародним партнерам готовність України змінюватись та впроваджувати сучасні європейські стандарти", – сказав міністр фінансів України Сергій Марченко.

За його словами, своєчасне ухвалення парламентом остаточного рішення усуне "несправедливість щодо доброчесного бізнесу та наблизить Україну до отримання близько 4 млрд євро міжнародної фінансової підтримки для потреб держбюджету".

Також Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який передбачав врегулювання процедур митного оформлення для запровадження податку для імпортованих посилок низької вартості.

Прийнятими законами передбачається:

запровадження спеціальних правил оподаткування дистанційного продажу товарів через маркетплейси, якщо їхня сумарна фактурна вартість не перевищує 150 євро;

запровадження ПДВ на імпорт товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях з 0 євро;

збереження звільнення від ПДВ для некомерційних посилок вартістю до 45 євро, що відповідає підходам ЄС;

запровадження переліку товарів для військових, який буде звільнятись від ПДВ на імпорт товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

Норми Податкового кодексу та Митного кодексу мають запрацювати не раніше липня 2027 року.

В Єврокомісії раніше говорили, що якщо Україна не затвердить закон про скасування ПДВ-пільги для імпортованих посилок низької вартості, вона ризикує не отримати транш у розмірі 3,7 млрд євро, який планується виплатити на початку осені в рамках макрофінансової допомоги.