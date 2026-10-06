ЛЕП між Молдовою і Румунією назвуть на честь Трампа

Високовольтна лінія електропередачі, що з'єднає Румунію та Молдову, отримає назву "Trump Liberty Line" ("Лінія свободи Трампа").

Про це повідомило в понеділок посольство США в Кишиневі, пише "Європейська правда".

Лінія електропередачі Страшени–Гутінаш, яка з’єднає Молдову з європейською енергомережею, отримає назву Trump Liberty Line. Таким чином, це стане черговим інфраструктурним проєктом, названим на честь президента США Дональда Трампа.

У дописі на X посольство зазначило, що проєкт, "підтриманий інвестиціями уряду США у розмірі 130 мільйонів доларів", зміцнить енергетичну безпеку та незалежність Молдови.

"Завдяки інвестиціям уряду США у розмірі 130 мільйонів доларів цей проєкт зміцнить енергетичну безпеку та незалежність Молдови, розширить можливості для американських підприємств та технологій у різних секторах, а також поглибить економічне партнерство між США та Молдовою", – заявило посольство.

Молдова імпортує більшу частину електроенергії через існуючі лінії електропередач з Румунією та Україною. Російські атаки на енергетичну інфраструктуру України в минулому порушували ці поставки.

Ім’я Трампа пов’язують із дедалі більшою кількістю проєктів по всьому світі, зокрема з пропонованим транспортним коридором через Вірменію та запланованою військовою базою в Польщі, оскільки уряди прагнуть завоювати прихильність президента США.