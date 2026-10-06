Линия электропередачи между Молдовой и Румынией будет названа в честь Трампа

Высоковольтная линия электропередачи, которая соединит Румынию и Молдову, получит название "Trump Liberty Line" ("Линия свободы Трампа").

Об этом сообщило в понедельник посольство США в Кишиневе, пишет "Европейская правда".

Линия электропередачи Страшени–Гутинаш, которая соединит Молдову с европейской энергосетью, получит название Trump Liberty Line. Таким образом, это станет очередным инфраструктурным проектом, названным в честь президента США Дональда Трампа.

В посте на X посольство отметило, что проект, "поддержанный инвестициями правительства США в размере 130 миллионов долларов", укрепит энергетическую безопасность и независимость Молдовы.

"Благодаря инвестициям правительства США в размере 130 миллионов долларов этот проект укрепит энергетическую безопасность и независимость Молдовы, расширит возможности для американских предприятий и технологий в различных секторах, а также углубит экономическое партнерство между США и Молдовой", – заявило посольство.

Молдова импортирует большую часть электроэнергии через существующие линии электропередач с Румынией и Украиной. Российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в прошлом нарушали эти поставки.

Имя Трампа связывают со всё большим количеством проектов по всему миру, в частности с предлагаемым транспортным коридором через Армению и запланированной военной базой в Польше, поскольку правительства стремятся завоевать расположение президента США.