Як протести в Іспанії привели до дострокових виборів і чи зміниться влада

У понеділок, 5 жовтня, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про розпуск парламенту та дострокові вибори, які мають відбутися 29 листопада.

Каталізатором стало відхилення Конгресом депутатів двох урядових указів про житло. Очолювана соціалістами коаліція під керівництвом Санчеса внесла ці законопроєкти у відповідь на соціальні заворушення після виселення 87-річної жінки з її квартири в Мадриді після того, як вона не змогла заплатити за оренду.

Наразі все йде до того, що дочасні іспанські вибори можуть ознаменувати кінець останнього великого соціалістичного уряду в ЄС – де крок за кроком, країна за країною тріумфують ультраправі.

І в Іспанії опитування вказують на дуже ймовірну і переконливу перемогу правих.

Детально про ситуацію в Іспанії – в статті журналістки "Європейської правди" Ірини Кутєлєвої Ва-банк для прем’єра: як житлова криза спричинила дочасні вибори в Іспанії і чи врятує це Санчеса. Далі – стислий її виклад.

Останніми тижнями іспанці вимагали від уряду вирішення проблеми доступності житла, країною пронеслися протести.

Приводом стала історія 87-річної Марікармен Абаскаль. Жінку змусили залишити квартиру, в якій вона прожила 70 років. Її будинок придбала компанія, що підвищила орендну плату на 275% – до 2650 євро на місяць.

Саме кадри, на яких Абаскаль виносять на ношах з її квартири в Мадриді після того, як поліція вибила двері, спричинили перший протест у Мадриді.

Вартість житла і його недоступність вже давно очолювали список найнагальніших політичних і соціальних проблем в Іспанії.

Вже після ситуації з виселенням 87-річної Абаскаль і масових протестів, уряд Санчеса представив два нових укази, спрямованих на подолання житлової кризи в країні. Це мало на меті заморозити орендні ставки, зробити договори оренди безстроковими, заборонити виселення соціально незахищених осіб та врегулювати питання короткострокової оренди квартир для туристів.

Втім, праві опозиційні партії об’єдналися проти пропозицій уряду Санчеса – стверджуючи, що радикальне втручання в ринок житла лише погіршить проблему.

Ця парламентська поразка підкреслила те, що вже ставало дедалі очевиднішим протягом останніх місяців: Санчес вже не має у парламенті більшості для ухвалення важливих законів. Це й стало ключовим для оголошення дострокових загальних виборів. Планові мали відбутися 2027 року.

Ймовірно, Санчес хоче скористатися обуренням своїх прихильників через відхилення урядових житлових законопроєктів і зробити житлову тему полем для виборчої кампанії. Намагаючись, таким чином, надолужити втрати у рейтингах.

Він налаштований вести виборчу кампанію як захисник інтересів громадян. Відхилені депутатами законопроєкти винесуть на голосування в постійний комітет Конгресу депутатів, який виконуватиме функції законодавчого органу після оголошення про розпуск. Це вже виглядає як передвиборчий маневр, покликаний тримати увагу виборців на "житлових" зусиллях прем'єра.

Звісно, Санчес дуже ризикує, йдучи на дострокові вибори. І якщо у 2023 році Санчесу вдалося залишитись при владі, навіть програвши вибори, нині такий розвиток подій видається вкрай малоймовірним.

В Іспанії опитування вказують на дуже ймовірну і переконливу перемогу правих: опозиційні нині Народна партія (PP) та Vox разом можуть набрати понад 50% голосів.

І попри те, що публічно Vox уникає заяв на підтримку РФ, є ризик того, що партія в разі входження в урядову коаліцію чинитиме опір наданню допомоги Україні, як це роблять їхні соратники з ультраправих таборів по всій Європі.

З іншого боку, у разі приходу до влади Vox відіграватиме роль молодшого партнера у коаліції з PP. Це означатиме, що навряд чи їй дістануться ключові міністерства, такі як МЗС чи Міноборони – і ультраправі не заважатимуть PP проводити політику на підтримку України.

Докладніше – в матеріалі Ірини Кутєлєвої Ва-банк для прем’єра: як житлова криза спричинила дочасні вибори в Іспанії і чи врятує це Санчеса.