Как протесты в Испании привели к досрочным выборам и изменится ли власть

В понедельник, 5 октября, премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о роспуске парламента и проведении досрочных выборов, которые должны состояться 29 ноября.

Катализатором стало отклонение Конгрессом депутатов двух правительственных указов о жилье. Возглавляемая социалистами коалиция под руководством Санчеса внесла эти законопроекты в ответ на социальные беспорядки после выселения 87-летней женщины из её квартиры в Мадриде из-за невозможности оплатить аренду.

Сейчас все идет к тому, что досрочные выборы в Испании могут ознаменовать конец последнего крупного социалистического правительства в ЕС – где шаг за шагом, страна за страной торжествуют ультраправые.

И в Испании опросы указывают на весьма вероятную и убедительную победу правых.

Подробнее о ситуации в Испании – в статье журналистки "Европейской правды" Ирины Кутелевой Ва-банк для премьера: как жилищный кризис повлек за собой досрочные выборы в Испании и спасет ли это Санчеса. Далее – краткое изложение статьи.

В последние недели испанцы требовали от правительства решить проблему доступности жилья, по стране прокатились протесты.

Поводом послужила история 87-летней Марикармен Абаскаль. Женщину вынудили покинуть квартиру, в которой она прожила 70 лет. Ее дом приобрела компания, которая повысила арендную плату на 275% – до 2650 евро в месяц.

Именно кадры, на которых Абаскаль выносят на носилках из ее квартиры в Мадриде после того, как полиция выбила дверь, вызвали первую акцию протеста в Мадриде. Впоследствии протесты охватили всю страну.

Стоимость жилья и его недоступность уже давно возглавляли список самых насущных политических и социальных проблем в Испании.

Уже после ситуации с выселением 87-летней Абаскаль и массовых протестов правительство Санчеса представило два новых указа, направленных на преодоление жилищного кризиса в стране. Это было сделано с целью заморозить арендные ставки, сделать договоры аренды бессрочными, запретить выселение социально незащищенных лиц и урегулировать вопрос краткосрочной аренды квартир для туристов.

Впрочем, правые оппозиционные партии объединились против предложений правительства Санчеса, утверждая, что радикальное вмешательство в рынок жилья только усугубит проблему.

Это парламентское поражение подчеркнуло то, что в последние месяцы становилось всё более очевидным: у Санчеса больше нет большинства в парламенте для принятия важных законов. Именно это стало ключевым фактором для объявления досрочных всеобщих выборов. По плану они должны были состояться в 2027 году.

Вероятно, Санчес хочет воспользоваться возмущением своих сторонников из-за отклонения правительственных законопроектов о жилье и сделать жилищную тему полем для предвыборной кампании. Пытаясь таким образом наверстать потери в рейтингах.

Он настроен вести предвыборную кампанию как защитник интересов граждан. Отклоненные депутатами законопроекты вынесут на голосование в постоянный комитет Конгресса депутатов, который будет выполнять функции законодательного органа после объявления о роспуске. Это уже выглядит как предвыборный маневр, призванный удерживать внимание избирателей на "жилищных" усилиях премьера.

Конечно, Санчес очень рискует, идя на досрочные выборы. И если в 2023 году Санчесу удалось остаться у власти, даже проиграв выборы, то сейчас такое развитие событий представляется крайне маловероятным.

В Испании опросы указывают на весьма вероятную и убедительную победу правых: оппозиционные в настоящее время Народная партия (PP) и Vox вместе могут набрать более 50 % голосов.

И несмотря на то, что публично Vox избегает заявлений в поддержку РФ, существует риск того, что партия в случае вхождения в правительственную коалицию будет сопротивляться оказанию помощи Украине, как это делают их соратники из ультраправых лагерей по всей Европе.

С другой стороны, в случае прихода к власти Vox будет играть роль младшего партнера в коалиции с PP. Это будет означать, что вряд ли ей достанутся ключевые министерства, такие как МИД или Минобороны – и ультраправые не будут мешать PP проводить политику в поддержку Украины.

Подробнее – в материале Ирины Кутелевой Ва-банк для премьера: как жилищный кризис повлек за собой досрочные выборы в Испании и спасет ли это Санчеса.