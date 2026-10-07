У Косові обрали президента і змогли уникнути дострокових виборів

Парламент Косова обрав економістку Юстину Широку Пулу на посаду президента країни безпосередньо перед закінченням конституційного терміну, уникнувши таким чином чергових дострокових виборів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У перші хвилини середи Юстина Широка Пула отримала 81 голос – на один більше, ніж було потрібно, – у парламенті, що налічує 120 місць.

Невдача з обранням нового президента спричинила б дострокові парламентські вибори в цій балканській країні, як це сталося в червні.

"Цей мандат належить не лише одній особі. Він належить нашим громадянам... Я буду президентом усіх громадян", – заявила Широка Пула після голосування.

Обрання Широки Пули стало наслідком угоди між керівною партією Vetevendosje прем’єр-міністра Альбіна Курті та опозиційною Демократичною партією Косова щодо обмеження повноважень суду з воєнних злочинів у Гаазі.

У понеділок поліція застосувала сльозогінний газ та водомети, щоб розігнати демонстрантів, які вимагали затвердження цих змін. Критики стверджують, що покарання, які призначає Гаазький суд, є надто суворими.

16 вересня суд засудив колишнього президента Хашима Тачі та ще трьох осіб до загального терміну ув’язнення 81 рік за воєнні злочини, скоєні під час насильницького відокремлення території від Сербії у 1998–1999 роках.

Посада президента в Косові має переважно церемоніальний характер, але часто ставала джерелом політичної нестабільності, оскільки для обрання президента потрібна парламентська більшість у дві третини голосів, а партії не можуть дійти згоди щодо кандидата.

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