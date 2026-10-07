В Косово избрали президента и удалось избежать досрочных выборов

Парламент Косово избрал экономиста Юстину Широку Пулу на пост президента страны непосредственно перед истечением конституционного срока, избежав таким образом очередных досрочных выборов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В первые минуты среды Юстина Широка Пула получила 81 голос – на один больше, чем требовалось, – в парламенте, насчитывающем 120 мест.

Неудача с избранием нового президента привела бы к досрочным парламентским выборам в этой балканской стране, как это произошло в июне.

"Этот мандат принадлежит не только одному человеку. Он принадлежит нашим гражданам... Я буду президентом всех граждан", – заявила Широка Пула после голосования.

Избрание Широки Пулы стало результатом соглашения между правящей партией "Vetevendosje" премьер-министра Альбина Курти и оппозиционной Демократической партией Косово об ограничении полномочий суда по военным преступлениям в Гааге.

В понедельник полиция применила слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать демонстрантов, требовавших утверждения этих изменений. Критики утверждают, что наказания, назначаемые Гаагским судом, являются слишком суровыми.

16 сентября суд приговорил бывшего президента Хашима Тачи и ещё трёх человек к общему сроку заключения 81 год за военные преступления, совершённые во время насильственного отделения территории от Сербии в 1998–1999 годах.

Должность президента в Косово носит преимущественно церемониальный характер, но часто становилась источником политической нестабильности, поскольку для избрания президента требуется парламентское большинство в две трети голосов, а партии не могут прийти к согласию относительно кандидата.

Читайте также статью "Европейской правды": 25 лет для экс-президента. Почему приговор косовскому лидеру в Гааге может подорвать стабильность на Балканах.