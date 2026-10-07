У Берліні депутати вийшли на протестну ходу через обрання члена "АдН" головою ландтагу

Члени парламентської групи Соціал-демократичної партії Німеччини пройшли протестним маршем у Берліні після того, як головою земельного парламенту Саксонії-Ангальт обрали члена ультраправої "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") Тобіаса Рауша.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Die Welt.

У вівторок ввечері багато членів парламентської групи СДПН зібралися на протестний марш у центрі Берліна, пройшовши від Бундестагу через Бранденбурзькі ворота до площі Бебельплац. Кілька парламентарів несли в руках копії конституції Німеччини. Наприкінці маршу міністр оборони та член СДПН Борис Пісторіус виголосив промову та виконав національний гімн.

"Це не звичайний день. Це має викликати занепокоєння у всіх нас", – наголосив голова фракції СДПН Маттіас Мірш, коментуючи те, що президентом земельного парламенту вперше в історії сучасної Німеччини став ультраправий політик.

Водночас соціал-демократи вимагають пояснень від свого коаліційного партнера, Християнського демократичного союзу (ХДС) канцлера Фрідріха Мерца. Вважається, що саме представники цієї партії віддали чотири голоси у таємному голосуванні за обрання кандидата від "АдН" президентом парламенту Саксонії-Ангальт.

Голова СДПН Ларс Клінгбайль зажадав пояснень від ХДС з цього приводу.

"Те, що кандидат від партії "АдН", яку однозначно класифікують як ультраправу, у Саксонії-Ангальт був обраний головою земельного парламенту, набравши значно більше голосів, ніж сама "АдН", викликає дуже нагальні питання. Обрання ультраправих на такі посади є порушенням табу. Не лише BSW, а й ХДС повинні терміново пояснити, як до цього дійшло", – наголосив він.

Як повідомлялося, 6 вересня президентом земельного парламенту (ландтагу) Саксонії-Ангальт обрали представника ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Тобіаса Рауша. Це перший випадок, коли член ультраправої "АдН" обіймає посаду голови земельного парламенту.

У таємному голосуванні кандидат від "АдН" отримав 48 голосів. "Альтернатива для Німеччини" та Союз за соціальну справедливість і розумну економіку (BSW, раніше – Альянс Сари Вагенкнехт), який обіцяв підтримати кандидатуру Рауша, разом мають 44 місця в парламенті землі Саксонія-Ангальт. З цього випливає, що ще чотири голоси ультраправий кандидат отримав від інших партій.

Нагадаємо, на земельних виборах у Саксонії-Ангальт 6 вересня "Альтернатива для Німеччини" здобула історичну перемогу, проте без абсолютної більшості, на яку там сподівалися.

Більше про це читайте у статті: Ультраправі йдуть до влади. Чому сенсаційна перемога "АдН" б’є по уряду всієї Німеччини.