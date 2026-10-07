В Берлине депутаты вышли на протестное шествие из-за избрания члена партии "АдГ" председателем ландтага

Члены парламентской фракции Социал-демократической партии Германии провели протестный марш в Берлине после того, как председателем земельного парламента Саксонии-Анхальт был избран член ультраправой "Альтернативы для Германии" ("АдГ") Тобиас Рауш.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Die Welt.

Во вторник вечером многие члены парламентской фракции СДПГ собрались на протестный марш в центре Берлина, пройдя от Бундестага через Бранденбургские ворота до площади Бебельплац. Несколько парламентариев несли в руках копии конституции Германии. В конце марша министр обороны и член СДПГ Борис Писториус выступил с речью и исполнил национальный гимн.

"Это не обычный день. Это должно вызвать беспокойство у всех нас", подчеркнул председатель фракции СДПГ Маттиас Мирш, комментируя то, что президентом земельного парламента впервые в истории современной Германии стал ультраправый политик.

В то же время социал-демократы требуют объяснений от своего коалиционного партнера, Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Фридриха Мерца. Считается, что именно представители этой партии отдали четыре голоса в тайном голосовании за избрание кандидата от "АдГ" председателем парламента Саксонии-Ангальт.

Председатель СДПГ Ларс Клингбайль потребовал объяснений от ХДС по этому поводу.

"Тот факт, что кандидат от партии "АдГ", которую однозначно классифицируют как ультраправую, в Саксонии-Анхальт был избран председателем земельного парламента, набрав значительно больше голосов, чем сама "АдГ", вызывает очень насущные вопросы. Избрание ультраправых на такие должности является нарушением табу. Не только BSW, но и ХДС должны срочно объяснить, как до этого дошло", – подчеркнул он.

Как сообщалось, 6 сентября президентом земельного парламента (ландтага) Саксонии-Ангальт избрали представителя ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Тобиаса Рауша. Это первый случай, когда член ультраправой "АдГ" занимает пост председателя земельного парламента.

В тайном голосовании кандидат от "АдГ" получил 48 голосов. "Альтернатива для Германии" и Союз за социальную справедливость и разумную экономику (BSW, ранее – Альянс Сары Вагенкнехт), который обещал поддержать кандидатуру Рауша, вместе имеют 44 места в парламенте земли Саксония-Ангальт. Из этого следует, что ещё четыре голоса ультраправый кандидат получил от других партий.

Напомним, на земельных выборах в Саксонии-Ангальт 6 сентября "Альтернатива для Германии" одержала историческую победу, однако без абсолютного большинства, на которое там надеялись.

Подробнее об этом читайте в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдГ" бьет по правительству всей Германии.