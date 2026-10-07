У Франції прогнозують падіння виноробства до рівня, близького до історичного мінімуму

Міністерство сільського господарства Франції очікує, що обсяги виробництва вина в країні, ймовірно, впадуть до найнижчого рівня за майже 70 років після того, як виноградники постраждали від спекотних хвиль та посухи.

Про це йдеться у звіті французького відомства, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

Як зазначили у Міністерстві сільського господарства Франції, попри те, що дощі наприкінці літа дещо покращили перспективи виробництва порівняно з прогнозами вересня, цього року обсяг виробництва складе близько 35 млн гектолітрів.

Це своєю чергою складає на 2% менше, ніж минулого року, і на 14% нижче за середній показник за останні п’ять років.

Тому, як зазначається, цьогорічний урожай буде гіршим, ніж у 2024 році, коли несприятливі погодні умови призвели до найнижчого рівня виробництва з 1957 року.

Франція за літо пережила три хвилі спеки. На півдні у багатьох місцях велася боротьба з лісовими пожежами. Рівень води у малих річках і струмках Франції станом на кінець липня сягнув історичного мінімуму для цієї пори року.

Міністерка охорони навколишнього середовища Франції Монік Барбу прогнозувала, що збитки від посухи для країни становитимуть від 10 до 15 млрд євро.