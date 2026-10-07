Во Франции прогнозируют спад виноделия до уровня, близкого к историческому минимуму

Министерство сельского хозяйства Франции прогнозирует, что объемы производства вина в стране, вероятно, упадут до самого низкого уровня за почти 70 лет после того, как виноградники пострадали от жары и засухи.

Об этом говорится в отчете французского ведомства, передает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Как отметили в Министерстве сельского хозяйства Франции, несмотря на то, что дожди в конце лета несколько улучшили перспективы производства по сравнению с сентябрьскими прогнозами, в этом году объем производства составит около 35 млн гектолитров.

Это в свою очередь на 2% меньше, чем в прошлом году, и на 14% ниже среднего показателя за последние пять лет.

Поэтому, как отмечается, урожай этого года будет хуже, чем в 2024 году, когда неблагоприятные погодные условия привели к самому низкому уровню производства с 1957 года.

За лето Франция пережила три волны жары. На юге во многих местах велись работы по тушению лесных пожаров. Уровень воды в малых реках и ручьях Франции по состоянию на конец июля достиг исторического минимума для этого времени года.

Министр охраны окружающей среды Франции Моник Барбу прогнозировала, что ущерб от засухи для страны составит от 10 до 15 млрд евро.