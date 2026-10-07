Мерц заявив про пошук компромісу для стабілізації коаліції

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що спробує досягти компромісу, аби стабілізувати коаліцію.

Про це він сказав у середу, 7 жовтня, на конференції в Берліні, його цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Мерц проведе зустріч із лідерами консервативного блоку та Соціал-демократичної партії, щоб подолати розбіжності й узгодити подальші кроки уряду.

Серед ключових питань: реформа пенсійної системи та системи довгострокового догляду, а також можливе зниження податків на доходи.

За словами канцлера Німеччини, на цій зустрічі намагатиметься знайти "шлях компромісу".

"Ми раз у раз бачимо в цій коаліції, що пошук спільного шляху, який я все ще можу підтримати, є постійним і надзвичайно складним завданням", – сказав він.

Цього дня писали, що переважна більшість німців вважають, що канцлерство Фрідріха Мерца провалилося, а 58% підтримали б його відставку.

Ще одне опитування показало, що якби вибори до Бундестагу відбулися найближчої неділі, "Альтернатива для Німеччини" стала б найпопулярнішою політичною силою у Північному Рейні-Вестфалії, яка є рідною землею канцлера Фрідріха Мерца.